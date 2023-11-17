رابطة الأندية بالدوري الإنجليزي تصدم ايفرتون وتخصم 10 نقاط من رصيده

أعلن نادي إيفرتون خصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي، بناءً على قرار من رابطة البريميرليج نتيجة مخالفته للوائح الدوري بشأن الأرباح خلال موسم 2021-2022.

وأعرب النادي عن استيائه من هذا القرار، معتبرًا أن العقوبة غير متناسبة وغير عادلة.

وفي بيان رسمي، أكد إيفرتون أنه سيستأنف هذا القرار أمام لجنة الاستئناف في رابطة الدوري الإنجليزي.

وأكد النادي أنه قدم معلومات شفافة ومفتوحة للدوري، وأعرب عن احترامه لنزاهة العملية، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم اعترافه بالادعاء الذي وجهته رابطة البريميرليج حول فشله في التصرف بحسن نية قصوى