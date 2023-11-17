عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية بالدوري الإنجليزي تصدم ايفرتون وتخصم 10 نقاط من رصيده

صدى البلد

أعلن نادي إيفرتون خصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي، بناءً على قرار من رابطة البريميرليج نتيجة مخالفته للوائح الدوري بشأن الأرباح خلال موسم 2021-2022.

وأعرب النادي عن استيائه من هذا القرار، معتبرًا أن العقوبة غير متناسبة وغير عادلة. 

وفي بيان رسمي، أكد إيفرتون أنه سيستأنف هذا القرار أمام لجنة الاستئناف في رابطة الدوري الإنجليزي.

وأكد النادي أنه قدم معلومات شفافة ومفتوحة للدوري، وأعرب عن احترامه لنزاهة العملية، مؤكدًا في الوقت نفسه  عدم اعترافه بالادعاء الذي وجهته رابطة البريميرليج حول فشله في التصرف بحسن نية قصوى

الدوري الإنجليزي البريميرليج رابطة البريميرليج نادي إيفرتون ة الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول دولة عربية تدين هجوم حماس على إسرائيل | وتطالب بالإفراج عن المدنيين

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

ازاي تعرفي زوجك المدمن؟.. حسام موافي يكشف الطريقة| فيديو

كوهين وكاميرون يناقشان مصادر تمويل حماس في بريطانيا

حسام موافي لأهل فلسطين : خليكم مؤمنين بالله .. فيديو

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: دور مصر مهم لإفشال مخطط إسرائيل في خلق نكبة ثانية وتدمير غزة

رد يسري جبر على منكري حساب القبر: كأنهم ماتوا وعرفوا وعادوا للحياة

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: نقترب من الوصول إلى حل لإيقاف العدوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

لتجنب المشاكل النفسية.. 7 طرق فعالة للتخلص من التعلق بعد الإنفصال

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

أعراض خطيرة تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم| تفاصيل

فيديو

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ