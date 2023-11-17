أشتية: فلسطين تنتظر مؤتمرا دوليا بدعوة من الاتحاد الأوروبي للوصول إلى حل سياسي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الجمعة، أن فلسطين تنتظر حلا سياسيا يكون في إطار مؤتمر دولي، والاتحاد الأوروبي مؤهل للعب الدور المركزي والرئيسي في الدعوة لهذا المؤتمر؛ استنادا إلى القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في مدينة رام الله،: "نريد إنهاء للاحتلال، ونقول إنه لا تجزئة للحل السياسي، وأي حل، يجب أن يكون شاملا، وقطاع غزة جزء من أراضي دولة فلسطين".

وشدد أشتية، على أن القيادة الفلسطينية جاهزة للانخراط في أي مسار سياسي يؤدي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية، وفي حال لم تلتزم إسرائيل بذلك؛ لا بد من فرض عقوبات جدية عليها.