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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤتمر التيار الإصلاحي الحر..

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: كلنا خلف السيسي كزعيم تاريخي

مؤتمر التيار الإصلاحي
مؤتمر التيار الإصلاحي الحر..

وجه الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الشكر لكل مواطن شارك في مؤتمر  التيار الإصلاحي الحر لدعم الرئيس السيسي، موضحا أن المؤتمر ملحمة تأييد "السيسي" والذي أراه حقيقة أنه زعيم وطني.


جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الأول للتيار الإصلاحي الحر، والمنعقد بمحافظة الدقهلية، بمشاركة أحزاب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، والإصلاح والنهضة برئاسة هشام عبد العزيز، و مصر القومي، برئاسة المستشار روفائيل بولس، وبحضور قيادات تلك الأحزاب وأعضاءها بالمحافظة.

وأضاف "عبد العزيز": كلنا إيد واحدة وخلف الدولة المصرية والرئيس السيسي لتحقيق الحلم المصري ومع بعض هنستطيع تجاوز كل التحديات"، مؤكدا أننا في مرحلة استثنائية من تاريخ الدولة المصرية الحديث، حيث يقود هذه المرحلة السيسي كزعيم تاريخي لم يمر على مصر مثله منذ محمد علي باشا.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مصر الحكيم وزعيمها الذي شيد الجمهورية الجديدة في ظل تحديات وأزمات اقتصادية طاحنة وحروب وصراعات، وعبر بنا في ظل إرهاب أسود غاشم، ذلك الإرهاب الذي ما إن أسكتت أصواته حتى قاد الرئيس  السيسي معركة أخرى  وهي معركة البناء والتنمية الشاملة.

واستكمل رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي زعيم استثنائي قاد مصر في ظل تحديات صعبة عقب 30 يونيو، فانطلق بمصر  من شبه دولة إلى دولة لها حلم ورائدة في ظل 10 سنوات فقط، موضحا أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفء على قيادة مصر خلال الفترة القادمة.

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