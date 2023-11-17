أحمد العوضي: قلبي جامد بسبب غياب والدتي وأعوض النقص في الدراما

قال الفنان أحمد العوضي، إن غياب الأم أثر فيه شخصيته، مضيفا أن تربيته بدون الأم ووجود الأخ والأب فقط أثر عليه، ووجوده بدون أم جمد قلبه وجعل شخصيته جافة.

أحمد العوضي يتحدث عن فقدان الحديث مع والدته

وأضاف أحمد العوضي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم وجود والده إلا أنه كان يفتقد للحديث مع والدته، معقبًا: "أنا بعمل حاجات في المسلسل بعوض بيها نقص كان عندي".

وأشار إلى أن مشاهده مع الفنانة سهير المرشدي والتعامل معها على أنها أمه، وهو يعيش وجود الأم في الدراما، معقبًا: "قلبي جامد في الحاجات اللي تخصني.. مبيعيطش على حالي".