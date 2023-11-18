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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تشييع 3 فلسطينيين ضحايا وحشية الاحتلال في جنين.. شاهد

تشييع 3 فلسطينيين
تشييع 3 فلسطينيين قتلهم الاحتلال في جنين

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، تشييع 3 فلسطينيين قتلهم الاحتلال في جنين.

ووفقا للتقرير، كانت جنين منذ فترة طويلة نقطة مواجهات، ويقوم الجيش بعمليات شبه ليلية هناك منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة قبل ستة أسابيع.
 

فلسطينيين جنين إسرائيل حماس غزة

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