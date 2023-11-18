تشييع 3 فلسطينيين ضحايا وحشية الاحتلال في جنين.. شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، تشييع 3 فلسطينيين قتلهم الاحتلال في جنين.

ووفقا للتقرير، كانت جنين منذ فترة طويلة نقطة مواجهات، ويقوم الجيش بعمليات شبه ليلية هناك منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة قبل ستة أسابيع.

