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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فايننشال تايمز: إسرائيل اقترضت في الأسابيع الأخيرة 6 مليارات دولار

صدى البلد

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أمس الجمعة، أن إسرائيل اقترضت في الأسابيع الأخيرة 6 مليارات دولار للمساعدة في تمويل عدوانها على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن أكثر من 6 مليارات دولار وصلت إسرائيل من مستثمرين دوليين عبر صفقات ذات تكاليف اقتراض مرتفعة.

والاثنين الماضي، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل جمعت ديونا بحوالي 30 مليار شيكل (7.8 مليار دولار) منذ بدء التصعيد في غزة.

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وأضافت أن ما يزيد قليلا على نصف هذا المبلغ، 16 مليار شيكل، كان ديونا مقومة بالدولار تم جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية.

وجمعت الوزارة يوم الاثنين 3.7 مليار شيكل أخرى في السوق المحلية في عطاء سندات أسبوعي.

وقالت إدارة الحسابات العامة بالوزارة "الإمكانيات التمويلية لإسرائيل تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها بشكل كامل وعلى النحو الأمثل".

وأدت الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل جيش الاحتلال وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود وأسر الضحايا والأسرى.

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