القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مركز لرعاية المسنين وسط غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بوقوع شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مركزًا لرعاية المسنين وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت القاهرة الإخبارية، بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أكد تلقيه طلبًا لإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية.

وخرج 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا، وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا، منهم 1800 طفل تحت الأنقاض؛ بحسب إعلام فلسطيني.