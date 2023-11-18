عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض خطير يتطلب علاجًا فوريًا.. متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

متلازمة الضائقة التنفسية
متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

متلازمة الضيق التنفسية الحادة هي حالة طبية خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا، تُعرف أيضًا باسم أزمة الربو الشديدة أو النوبة الربوية الحادة، تحدث هذه الحالة عندما تتضيق مجاري الهواء في الرئتين بشكل حاد، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس وشعور بالضيق والخنق.

إذا كان لديك أزمة ضيق تنفس حادة، فمن المهم أن تبحث عن الرعاية الطبية العاجلة.

نستعرض لك فى السطور التالية بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة حدوث أزمة ضيق التنفس وفقا لما نشره موقع هيلثي :

العدوي: اكتشاف عقار لعلاج فيروس سي كان ثورة في عالم الدواء.. فيديو

جمال العدل: لا أمانع مشاركة يسرا في عمل فني خارج العدل جروب.. فيديو

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

استخدم الجهاز الموسع للشعب الهوائية: إذا كان لديك جهاز موسع للشعب الهوائية، قم بتناول الدواء الموصوف وفقاً لتعليمات الطبيب.

استخدم محاقن الإنقاذ: يمكن استخدام محاقن الإنقاذ التي تحتوي على الأدوية المضادة للالتهابات والقصبات الهوائية مثل السالبوتامول أو الإيبيدروميل. ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها واتباع التعليمات بدقة.

ابحث عن الرعاية الطبية العاجلة: اتصل بفرقة الإسعاف أو قم بزيارة أقرب وحدة طوارئ للحصول على العلاج اللازم. قد يحتاج الأطباء إلى إعطاءك أدوية إضافية مثل الستيرويدات القشعرية لتوسيع الشعب الهوائية وتخفيف الالتهاب.

تجنب التحفيزات المثيرة: حاول تجنب المحفزات المثيرة التي قد تزيد من أعراض الضيق التنفسية مثل التدخين أو التعرض للغبار أو الحيوانات الأليفة.

متلازمة الضيق التنفسية الحادة هي حالة طبية خطيرة وتتطلب رعاية طبية عاجلة، لذلك، من الضروري الحصول على تقييم وعلاج فوري من قبل الأطباء المؤهلين.

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة الضائقة التنفسية متلازمة الضائقة التنفسية استخدم الجهاز الموسع للشعب الهوائية التنفسية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

خبير آثار لـ صدى البلد: من حق مصر مطالبة إسرائيل بـ100 مليار دولار

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء: ميلاد النبي دورة جديدة للإنسانية

دعاء السجود في الصلاة .. 7 كلمات نبوية تفتح لك أبواب السماء

صفة الرسول في التوراة.. يعفو ويغفر ويقيم الملة العوجاء

صفات الرسول الخلقية.. مختصرة كما ذكرها القرآن

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

دعاء الزلزال والهزات الأرضية.. ردده يحفظك من الكوارث وموت الفجأة

السكان بيدخلوا الشقة إزاي؟.. عمارة المحلة تثير الجدل على مواقع التواصل لسبب صادم|شاهد

ترشيحاتنا

جوزك الدكتور وابنك اللي بتّاجري بيه| فادى خفاجة يوجه رسالة لـ مها أحمد ويخلع ملابسه

هل يجوز اعتبار التبرعات للشعب الفلسطيني من زكاة المال؟.. دار الإفتاء ترد

في حب فلسطين.. مدافعون عن غزة يحاصرون رئيس وزراء كندا أثناء تناول الطعام

الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم من الجهتين الغربية والجنوبية وإطلاق كثيف للرصاص

مصر للطيران وسند الإماراتية تتعاونان لتعزيز خدمات صيانة المحركات

عاجل.. وصول منتخب مصر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحب الله.. هبوط طارئ لطائرة في روما بسبب راكب مصري .. ما الذي حدث؟

برج القوس ..وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| موجة سعادة

عمرو أديب يحتفل بزفاف نجله.. صور

بفستان بسيط.. أول صور للعروسة من حفل زفاف نجل عمرو أديب

فيديو

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ