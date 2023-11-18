مرض خطير يتطلب علاجًا فوريًا.. متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

متلازمة الضيق التنفسية الحادة هي حالة طبية خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا، تُعرف أيضًا باسم أزمة الربو الشديدة أو النوبة الربوية الحادة، تحدث هذه الحالة عندما تتضيق مجاري الهواء في الرئتين بشكل حاد، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس وشعور بالضيق والخنق.

إذا كان لديك أزمة ضيق تنفس حادة، فمن المهم أن تبحث عن الرعاية الطبية العاجلة.

نستعرض لك فى السطور التالية بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة حدوث أزمة ضيق التنفس وفقا لما نشره موقع هيلثي :

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

استخدم الجهاز الموسع للشعب الهوائية: إذا كان لديك جهاز موسع للشعب الهوائية، قم بتناول الدواء الموصوف وفقاً لتعليمات الطبيب.

استخدم محاقن الإنقاذ: يمكن استخدام محاقن الإنقاذ التي تحتوي على الأدوية المضادة للالتهابات والقصبات الهوائية مثل السالبوتامول أو الإيبيدروميل. ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها واتباع التعليمات بدقة.

ابحث عن الرعاية الطبية العاجلة: اتصل بفرقة الإسعاف أو قم بزيارة أقرب وحدة طوارئ للحصول على العلاج اللازم. قد يحتاج الأطباء إلى إعطاءك أدوية إضافية مثل الستيرويدات القشعرية لتوسيع الشعب الهوائية وتخفيف الالتهاب.

تجنب التحفيزات المثيرة: حاول تجنب المحفزات المثيرة التي قد تزيد من أعراض الضيق التنفسية مثل التدخين أو التعرض للغبار أو الحيوانات الأليفة.

متلازمة الضيق التنفسية الحادة هي حالة طبية خطيرة وتتطلب رعاية طبية عاجلة، لذلك، من الضروري الحصول على تقييم وعلاج فوري من قبل الأطباء المؤهلين.