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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال العدل: لا أمانع مشاركة يسرا في عمل فني خارج العدل جروب.. فيديو

يسرا
يسرا

أكد المنتج جمال العدل، أن العدل جروب قادرة على تحقيق نجاحات لأي أعمال فنية أو درامية وفقا لمنظور المشاركين في هذا العمل، معقبًا: « كل شركة إنتاج قادرة على إنجاح أي سيناريو من خلال قدرته على عرضه بشكل مختلف للجمهور».

وأضاف خلال حواره ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه لا يمانع نهائيا أن تشارك الفنانة يسرا في أي عمل درامي أو سينمائي بعيد عن إنتاج شركة العدل جروب.

ريا وسكينة

وتابع: العدل جروب حققت نجاح كبير بعد إنتاج مسلسل ريا وسكينة، ويمكن لأي شركة إنتاج أخرى تحقيق النجاح وفقا لقدرتها على عرض المسلسل بطريقة جذابة. 

الإعلامية شيرين سليمان الفنانة يسرا المنتج جمال العدل برنامج سبوت لايت جمال العدل

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