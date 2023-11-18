بنبكي دم.. فيفي عبده تعلق برسالة مؤثرة على أوضاع غزة

وجهت الفنانة فيفي عبده، رسالة مؤثرة تعليقاً على أحداث غزة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقالت عبر فيديو: “حرام اللي بيحصل زاد عن حده اوي احنا بنبكي دم على اخواتنا في فلسطين”.

وحرصت الفنانة فيفي عبده على دعم الشعب الفلسطيني في الحرب التي يخوضها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر صفحتها على موقع الفيديوهات والصور الشهير “إنستجرام”.

وقالت فيفي عبده: “ربنا ينصر فلسطين وأهل فلسطين، الرجاء يا جماعة ندعي لهم وندعمهم بكل اللي نقدر عليه، أبسط حاجة بنشر الوعي والحقيقة، اللهم الطف بغزة وشعبها وأطفالها الأبرياء، والله حرام اللي بيحصل ده ظلم، يا رب انصرهم أنت قادر على كل شيء”.