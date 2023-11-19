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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسته العامة، اليوم الأحد، 19 من نوفمبر.

جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب خلال جلسته الماضية، على تعديل قانون الطفل، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما وافق المجلس على 3 اتفاقيات دولية، وإحالة 18 تقريرا للحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي).

وأكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاق الفرعي بين حكومة مصر وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي، قائلة: أوافق على هذه الاتفاقية والتي تتعلق بأهم قطاع إنتاجي، وهو الزراعة، مصدر الأمن الغذائي، لا سيما أيضا في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهه وأهمها التغييرات المناخية ونقص المياه.

وقالت النائبة: يحسب للدولة المصرية اهتمامها الكبير  بملف التغيرات المناخية، لاسيما بعد استضافة قمة المناخ cop 27 العام الماضي والذى خرج عنها عدد من التوصيات الهامة لمواجهة التغييرات المناخية.

وأكدت رغدة نجاتي، أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية، مشيرة إلى أن هناك نحو 40% من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا مهددة بالانقراض نتيجة التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن هناك مئات المحاصيل الزراعية مهددة بسبب موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة التى تضاعفت، وازدادت وتيرتها  في كل قارات العالم تقريبًا.

وأكدت رغدة نجاتي، أن ذلك يتطلب الإسراع في خطوات الاستعداد لمواجهة تلك التحديات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحجم الإنتاج الزراعي، وهو أمر غاية في الأهمية؛ لارتباطه بالأمن الغذائي.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة استفادة محافظة الوادي الجديد من تلك الاتفاقية، لا سيما وأنها تمتلك مساحة واسعة من الأراضي المؤهلة للزراعة.

ودعت النائبة رغدة نجاتي، الحكومة للتوسع في مثل تلك الاتفاقيات التي تساعد البلاد في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ توصيات قمة المناخ cop 27.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى تعديل قانون الطفل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قرار رئيس جمهورية مصر العربية

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