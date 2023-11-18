مفاجأة مدوية.. أوسوريو يصدم الزمالك بقرار غير متوقع

تمسك المدير الفني الكولومبي، خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك السابق، بالحصول على مستحقاته كاملة لدى النادي، عقب توجيه الشكر له خلال الفترة الأخيرة وتعيين معتمد جمال مدربا مؤقتا خلفا له.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "أوسوريو في تصريحات صحفية: أرفض عرض الزمالك بجدولة المستحقات المتأخرة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.