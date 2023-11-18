مدير حقول شركة بترول في رأس غارب: السيسي انتصر للعمال وله كل الدعم

قال المهندس مصطفى كمال شكر، نائب مدير عام منطقة رأس شقير بشركة بترول خليج السويس، إن جميع عمال مصر يقدمون الدعم الكامل للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكلنا ندعمه ونقف خلفه؛ لاستكمال مسيرة الإنجازات وحفاظا على الاستقرار الذي تشهده البلاد.

وأكد أن الرئيس السيسي انتصر لعمال مصر َووفر لهم الحماية الاجتماعية و الرعاية الصحية ورفع الحد الأدنى الأجور. وعلاوات تشجيعية ساهمت في توفير الحماية الاجتماعية للعمل وأسرهم من خلال توفير تأمين اجتماعي وصحي ، بالإضافة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار وتوفير تسهيلات وحزم مساعدات غير مسبوقة لدعم الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار.

وأضاف كمال أن الرئيس عبدالفتاح السيسي انتصر للعمل طوال فترة رئاسته، وانحاز انحيازاً كاملا لهم من خلال قرارات وقوانين ساهمت في دعمهم وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال توفير الدعم الكامل للمستثمرين وجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل للشباب برواتب لائقة لهم.

جاء ذلك تزامنا مع مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المنعقد في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر اليوم السبت في أول مؤتمر جماهيري في المدينة بحضور الاف المواطنين وممثلي الأحزاب السياسية.