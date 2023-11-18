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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد النني: إصابتي جعلتني أقوى وأحب كرة القدم

محمد النني
محمد النني

مر محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، بفترة هي الأكثر صعوبة في حياته المهنية وهي 10 أشهر كاملة، لكن اللاعب الدولي المصري يعتقد أنه عاد أقوى - في جميع الجوانب - بعد عودته من أول إصابة طويلة الأمد في مسيرته.

وقال محمد النني: "كان الأمر صعبا بالنسبة لي إنها المرة الأولى التي أخوض فيها هذه التجربة مع إصابة طويلة عادةً لا أتعرض لإصابات كثيرة، لكن في العام الماضي تعرضت لإصابتين كبيرتين لكن بصراحة، لقد ساعدني ذلك كثيرًا في جعلي أقوى أستخدم صالة الألعاب الرياضية أكثر مما كنت أفعله من قبل لقد فتح أشياء جديدة في حياتي أيضًا، مما أدى إلى تحسين مهاراتي الحياتية، أحب كرة القدم كثيرًا وأفتقدها طوال الوقت، مثلما حدث عندما ذهبت إلى الملعب لدعم زملائي في الفريق والتواجد في الملعب كان صعباً، لكني أحب أن أكون بالقرب منهم وأدعمهم في كل مباراة كان صعبا".


وأضاف النني في حوار مطول لموقع ناديه أرسنال الإنجليزي عن كونه جزءًا من المجموعة:"نعم، 100 في المائة لقد كان الأمر مهمًا بالنسبة لي لأنني أردت منح الجميع طاقة إيجابية، إنهم يعلمون أن لدي هذا في نفسي وأنني أستطيع أن أجعل الجميع يشعرون بالإيجابية، حاولت دائمًا التحدث مع اللاعبين عند وصولهم قبل المباراة، لمنحهم التحفيز وجعلهم يشعرون بالارتياح قبل المباراة، عندما نفوز، أفوز أنا أيضًا، أحب حقًا أن أكون حول الأولاد، لمساعدتهم، لكي أشعر وكأنني جزء من هذا الفريق".

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