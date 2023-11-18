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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

لدعوة الناخبين ودعم السيسى.. الحرية المصري ينظم لقاء جماهيري بمركز أبو النمرس

صدى البلد

نظمت أمانة الجيزة بحزب الحرية المصري، برئاسة النائب يوسف خطاب، أمين المحافظة، لقاء جماهيري مع لفيف من اهالى وعائلات قرية المنوات بمركز ابو النمرس بالجيزة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بمحافظة الجيزة لدعم تأييد انتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية { ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠ }، وفى إطار مبادرة الحزب " مسيرة ومسار.. لاستكمال التنمية والاستقرار".

جاء ذلك بحضور يوسف خطاب أمين محافظة الجيزة، وأعضاء هيئة مكتب و أمانة مركز ومدينة ابو النمرس، و هانى الهلالى امين أمانة المجالس المحلية، و علاء المليجى، امين مساعد العمل الجماهيرى.


يأتي هذا في اطار دعوة الناخبين للمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة ودعم ترشيح وتأييد وانتخاب 
الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك في أيام  ١٠ و ١١ و ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

وأكد يوسف خطاب، على أهمية المشاركة بفاعلية فى الاستحقاق الوطنى لمصر لما لها من مردود وطنى خالص، وامام المجتمع الدولى والشعوب، مثمنا ماحدث من إنجازات كبيرة  فى العمران على أرض الوطن الغالى من مشروعات قومية كبرى وإنجازات متعددة، فى كافة نواحي الحياة بمصر، وخاصة خلال العشرة أعوام الماضية بقيادة  الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسى

وحضر الندوة قيادات وهيئة مكتب أمانة محافظة الجيزة، وهيئة المكتب المحافظة، و جمال جعفر، الأمين المساعد امانة المحافظة  احمد سعيد، امين تنظيم أمانة المحافظة، و حسن أبوالدهب ، رئيس قطاع جنوب أول، و على صبرى فرغلى امين أمانة الإعلام بالمحافظة، و عبد الكريم زبادى، امين العضوية بالمحافظة، و عماد عبد الحليم امين مساعد قطاع شمال، والاستاذ مسعد راشد، امين أمانة مركز ابو النمرس، ومحمد لبنه، امين أمانة مركز البدرشين، و محمد مطر امين أمانة قسم الحوامدية، ومحمد حمدان، امين أمانة قسم الطالبية، واحمد خليفة ، امين أمانة مركز  اوسيم،  منصور هنرى شحاتة. امين أمانة قسم المنيرة الغربية، محمد عبدالحميد سيد، أمين مركز العياط.

الجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الحرية المصرى المنوات ابو النمرس

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