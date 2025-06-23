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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خسارتان موجعتان تنهيان مشوار العين.. ومشاركة رامي ربيعة تحت المجهر

رامى ربيعة
رامى ربيعة
رباب الهواري

ودّع فريق العين الإماراتي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد تعرضه لخسارة ثقيلة في ثاني مبارياته بالبطولة، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة 6-0. 

المباراة شهدت تفوقًا واضحًا للفريق الإنجليزي، الذي فرض سيطرته الكاملة منذ الدقائق الأولى، منهياً بذلك آمال العين في مواصلة مشواره بالمحفل العالمي.


 

كان نادي العين قد افتتح مشواره في البطولة بمواجهة صعبة أمام يوفنتوس الإيطالي، انتهت بخسارة قاسية أيضًا بنتيجة 5-0. ليتلقى الفريق الإماراتي 11 هدفًا في مباراتين فقط دون أن يسجل أي هدف، في واحدة من أسوأ مشاركاته الدولية على الإطلاق


 

شارك المدافع المصري رامي ربيعة، لاعب قلب دفاع نادي العين،أمام مانشستر سيتي، إلا أن أداءه لم يكن على المستوى المأمول، حيث حصل على تقييم (5.7) وفقاً لموقع “سوفا سكور”، كثالث أسوأ لاعب في اللقاء.


 

أرقام ربيعة في المباراة

  • لعب 90 دقيقة كاملة
  • فاز بـ 4 من أصل 6 التحامات أرضية
  • تسبب في ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي
  • فقد الاستحواذ على الكرة في 8 مناسبات
  • بلغت دقة تمريراته 76% (26 تمريرة صحيحة من أصل 34)
     

رغم محاولاته الفردية في بعض اللقطات الدفاعية، إلا أن أخطاء ربيعة وزملائه ساهمت في الانهيار الدفاعي للفريق، مما يفتح باب الانتقادات أمام الجهاز الفني واللاعبين بعد الخروج المبكر من البطولة.


 

العين الإماراتى رامى ربيعة كأس العالم للأندية مانشستر سيتى أخبار الرياضة

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