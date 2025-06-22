شوبير يدافع عن رامي ربيعة: لا بترحم ولا عايز رحمة ربنا تنزل

تحدث الإعلامي أحمد شوبير بشأن اللاعب رامي ربيعة بعد إنتهاء تعاقده مع النادي الأهلي وانضمامه للعين الاماراتي..

وقال شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : ''مش عارف الناس زعلانة من رامي ربيعة ليه؟، هو خلص تعاقده مع الأهلي وأصبح لاعب حر، وراح العين الإماراتي بعقد احتراف في الخارج إيه اللي يزعل في كده؟، الراجل لا راح نادي منافس ليك ولا نادي في الدوري المصري معاك هو أنت لا بترحم ولا عايز رحمة ربنا تنزل صعبة شوية يعني''.

يواصل النادي الأهلي استعداداته الحاسمة لخوض مواجهة مصيرية أمام بورتو البرتغالي، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وتُقام المباراة المرتقبة فجر الثلاثاء المقبل، الموافق 24 يونيو 2025، على استاد "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي، وتحديدًا في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء لا بديل فيه للمارد الأحمر عن الفوز إذا ما أراد الإبقاء على آماله في التأهل للدور التالي.

موقف الفريقين قبل الجولة الأخيرة

الأهلي يدخل اللقاء وهو في موقف لا يُحسد عليه، بعد أن جمع نقطة واحدة فقط من مباراتين، إذ تعادل سلبيًا في الجولة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتلقى خسارة موجعة على يد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، ليقبع في ذيل ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف خلف بورتو الذي يمتلك نفس الرصيد.