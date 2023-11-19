ينصح الكثير من الأطباء بممارسة بعض عادات يومية صباحية لتساعد فى الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، فإذا كنت تودين أن تحافظي على صحتك النفسية والجسدية؛ اتبعي هذه العادات.

كشف موقع “هيلثي” عن بعض العادات الصباحية اليومية التي يمكن أن تساعد في تحسين حياتك للأفضل، كما يلي:

5 عادات يومية صباحية ستغير حياتك للأفضل

الاستيقاظ مبكرًا: حاول أن تستيقظ في وقت مبكر قبل بدء يومك بفترة من الوقت. هذا يسمح لك بالاسترخاء، والتأمل، أو ممارسة التمارين الرياضية قبل بدء النشاطات اليومية. فيمكن أن يساعدك هذا على بناء روتين صباحي هادئ ومنظم.

ممارسة التمارين الرياضية: حاول تخصيص بعض الوقت في الصباح لممارسة التمارين الرياضية. يمكن أن تكون المشي السريع، الركض، اليوغا، أو أي نشاط آخر يناسبك. تمارين الصباح تساعد في زيادة مستويات الطاقة وتحسين المزاج وتعزيز اللياقة البدنية.

شرب الماء الدافئ مع عصير الليمون: قبل تناول أي شيء آخر، جرب شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون. هذا الجرعة الصباحية تعزز الهضم، تساعد في تنشيط الجهاز الهضمي، وتوفر ترطيبًا للجسم بعد الصيام الليلي.

قراءة أو ممارسة التأمل: قم بتخصيص بضع دقائق في الصباح للقراءة أو ممارسة التأمل. قراءة كتاب ملهم أو الاستماع إلى مقطوعة موسيقية هادئة يمكن أن يُحسّن من تركيزك ويمنحك إشراقة إيجابية لبداية يومك. بالنسبة للتأمل، يمكنك التركيز على التنفس العميق وتهدئة العقل وتجديد الطاقة الإيجابية.

وضع أهداف يومية: قبل أن تبدأ يومك، خطط لأهدافك اليومية. قم بكتابة قائمة بالمهام التي ترغب في إنجازها وتحديد أولوياتك. هذا يساعدك على التركيز والتنظيم وزيادة الإنتاجية. كما يمكن أن تشعر براحة نفسية عندما تتمكن من تحقيق الأهداف المحددة.

تذكر أن صباحك يحدد بشكل كبير نهارك، وبتبني عادات صباحية إيجابية يمكنك تعزيز نمط حياة صحي وتحسين جودة حياتك بشكل عام.