جمال العدل يكشف حقيقة الخلاف مع نيلي كريم بعد فيلم ع الزيرو

نفى المنتج جمال العدل، وجود أي خلافات مع الفنانة نيلي كريم، وذلك بعد عرض فيلم ع الزيرو، معقبًا: «نيلي فنانة كبيرة ومفيش أي خلاف بيني وبين نيلي نهائي، لو حد عنده حاجة يطلع يورينا».

وأضاف جمال العدل خلال حواره ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه عقب التعاقد بين شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب، كانت هناك خطة لدينا لتكون المسلسلات التي سيتم إنتاجها عبارة 15 حلقة فقط.

15 حلقة

وتابع: يسرا رفضت فكرة المسلسلات المكونة من 15 حلقة ونيلي كمان رفضت وبعدين وافقت على العمل، مضيفًا: «أجر الفنان في المسلسل 30 حلقة بيكون أعلى من المسلسل أبو 15 حلقة».

وأكمل: « الأخبار اللي بتنتشر عن وجود أي خلافات مع نيلي غير صحيح، وإحنا بيكون في تواصل بينا بصورة مستمرة، والعمل بينا مش انتهى».