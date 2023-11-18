عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال العدل يكشف حقيقة الخلاف مع نيلي كريم بعد فيلم ع الزيرو

نيللى كريم
نيللى كريم

نفى المنتج جمال العدل، وجود أي خلافات مع الفنانة نيلي كريم، وذلك بعد عرض فيلم ع الزيرو، معقبًا: «نيلي فنانة كبيرة ومفيش أي خلاف بيني وبين نيلي نهائي، لو حد عنده حاجة يطلع يورينا».

وأضاف جمال العدل خلال حواره ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه عقب التعاقد بين شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب، كانت هناك خطة لدينا لتكون المسلسلات التي سيتم إنتاجها عبارة 15 حلقة فقط.

15 حلقة

وتابع: يسرا رفضت فكرة المسلسلات المكونة من 15 حلقة ونيلي كمان رفضت وبعدين وافقت على العمل، مضيفًا: «أجر الفنان في المسلسل 30 حلقة بيكون أعلى من المسلسل أبو 15 حلقة».

وأكمل: « الأخبار اللي بتنتشر عن وجود أي خلافات مع نيلي غير صحيح، وإحنا بيكون في تواصل بينا بصورة مستمرة، والعمل بينا مش انتهى». 

العدل جروب الفنانة نيلي كريم المنتج جمال العدل برنامج سبوت لايت شيرين سليمان صدى البلد عرض فيلم ع الزيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

خبير آثار لـ صدى البلد: من حق مصر مطالبة إسرائيل بـ100 مليار دولار

ترشيحاتنا

جوزك الدكتور وابنك اللي بتّاجري بيه| فادى خفاجة يوجه رسالة لـ مها أحمد ويخلع ملابسه

هل يجوز اعتبار التبرعات للشعب الفلسطيني من زكاة المال؟.. دار الإفتاء ترد

في حب فلسطين.. مدافعون عن غزة يحاصرون رئيس وزراء كندا أثناء تناول الطعام

الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم من الجهتين الغربية والجنوبية وإطلاق كثيف للرصاص

مصر للطيران وسند الإماراتية تتعاونان لتعزيز خدمات صيانة المحركات

عاجل.. وصول منتخب مصر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحب الله.. هبوط طارئ لطائرة في روما بسبب راكب مصري .. ما الذي حدث؟

برج القوس ..وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| موجة سعادة

عمرو أديب يحتفل بزفاف نجله.. صور

بفستان بسيط.. أول صور للعروسة من حفل زفاف نجل عمرو أديب

فيديو

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ