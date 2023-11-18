كار.ثة.. أطباء مزيفون تذكرة كشفهم تصل إلى 1000 جنيه| فيديو

كشف الإعلامي خيري رمضان، عن كارثة صادمة عن أشخاص ينتحلون شخصية أطباء، منوها إلى أن نتيجة الرصد كشفت وجود عدة أطباء مزيفين بجميع محافظات مصر.

وأوضح "رمضان"، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "حديث القاهرة" المذاع على شاشة القاهرة و الناس، أن بداية من عام 2022 وجدوا أحد الأشخاص لديه عدة عيادات تخصصية و قاموا بغلقها بالجيزة، و أخر لديه مركزا طبيا بالفيوم.

يبيع أدوية مجهولة المصدر

وأضاف "رمضان"، أنه تم القبض على شخص بالقاهرة ينتحل صفة الطبيب و يبيع أدوية مجهولة المصدر، كاشفا عن ضبط عاطل ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي بسوهاج و قيمة تذكرة الكشف تصل إلى 1000 جنيه.