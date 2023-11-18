رئيس القابضة للصناعات الكيماوية يكشف موعد انتهاء أزمة السجائر.. فيديو

كشف عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن موعد انتهاء أزمة السجائر واسعارها في الأسواق، قائلاً : "عندما تتوفر الكميات الكبيرة بمستويات الإنتاج السابقة ونتحكم في نظام التوزيع ولدينا خطة في منظومة التوزيع تضبط ذلك".



وتابع في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: "الدخان له مواسم يبدأ مع الربع الأول من السنة حتى يتوفر محصول التبغ وبالتالي مع انتظام المحاصيل في الأسواق العامية خلال الربع الأول من العام أتوقع عودة الأسواق لطبيعتها حيث نتوفر الكميات الكبيرة بمستويات الانتاج السابقة ونتحكم في نظام التوزيع ولدينا خطة لذلك".



وكشف أن أسعار السجائر وتوزيعها على الأسواق لن ينضبط إلا خلال الربع الأول من العام 2024 تحديدا في مارس القادم .



وحول إتهام الشركات الأجنبية للشرقية للدخان بالاحتكار، علق قائلاً: “أحب أوضح أمر أن الشرقية للدخان لم تكن في يوم من الايام محتكرة كنا نتيح للجميع التصنيع لدينا مثل فيليب موريس والمنصور وغيرها ولكن كلا منهم يسوق منتجاته بنفسه”، مستطردا : " احتكار تصنيع ولي س احتكار تسويق وحالياً شركة gti تعمل معنا وعقدها معنا ثلاثة سنوات تنتهي في مايو 2024 وليس لدينا اي نية لعدم التجديد وأحنا أحرص على التجديد له أكثر منه لأنها في النهاية مستثمر أجنبي ومصدر حصيلة دولارية ونحن أحرص عليه وعلى تواجده ".



وأتم : " الشرقية للدخان لم تكن محتكرة في أي يوم من الأيام. و قواعد المنافسة للشرقية للدخان متاحة.

