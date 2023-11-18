الراجل دا السبب .. برلماني يكشف علانية أساس أزمة السجائر

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أنه شخص ليبرالي ويؤمن بضرورة تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي طالما ليس في سلع استراتيجية، موضحا أنه ليس ضد فكرة البيع أو التخارج، ولكن الفكرة في طرق التخارج من النشاطات الاقتصادية.

وأوضح "إمام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن شركة "الشرقية للدخان" كان يطلق عليها الهرم الرابع لما تحققه من حصيلة ضريبية وهي درة التاج في الاقتصاد المصري، مشددًا على أنه تم التخارج لشريك أجنبي والذي كان له عدد من الممارسات الاحتكارية السيئة في عدد من الدول.

وأضاف، أنه في الصفقة تم تجاهل العلامة التجارية وحجم التعاقدات مع المزارعين في كل مناطق العالم.

أزمة دولارية لاستيراد التبغ

وتابع: القانون الخاص بضريبية القيمة المضافة كان به مادة واضحة وهي تعبير واضح عن منافسة احتكارية، مشيرا إلى أن السجائر في مصر 3 أنواع، و3 فئات سعرية، مؤكدًا أن هناك أزمة جزء منها وهي أزمة دولارية لاستيراد التبغ.