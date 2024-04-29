خالد بيبو يجتمع مع لاعبي الأهلي.. تفاصيل

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اجتماع خالد بيبو مع لاعبي الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : خالد بيبو يجتمع مع لاعبي الأهلي اليوم للتأكيد على ضرورة احترام رؤية الجهاز الفني ويلوح بتغليظ العقوبات المالية.

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.