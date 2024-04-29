السفير جمال بيومي: كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر الاقتصادي حصدت تصفيقا حادا.. فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان ملما بشكل كبير بملف القضية الفلسطينية ، وظهر ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي العالمي ، حيث شهدت كلمته تصفيقا حارا من الحضور .

وتابع السفير جمال بيومي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " اليوم" ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن كلمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تشير إلى أن الحق في صف مصر ، ودائما صاحب الحق قوي وله القدرة على الحديث.

وأكمل : نتمنى من الله أن تنتهي هذه الم.جزرة، وأقدر كلمة الدكتور مصطفى مدبولي كدبلوماسي قديم .

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