العائدون من الجبهة ينشرون الخوف والرعب في روسيا.. ارتفاع معدل القـ.تل بين جنود حرب أوكرانيا بمنازلهم والظاهرة تتفاقم

وفقا لدراسات مختلفة، من المحتمل أن يظهر الجنود الذين عادوا من الحرب عنفًا منزليًا بسبب عدة عوامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وإصابات الدماغ المؤلمة (TBI)، وهو الأمر الذي حدث بالفعل داخل روسيا، حيث كشف تقرير نشرته صحيفة فوكس الألمانية، عن انتشار ظاهرة العنف داخل محيط الجنود العائدين من حرب أوكرانيا.

ويشهد معدل القتل بين الجنود الروس العائدين ارتفاعاً هائلاً، الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الداخلي في روسيا، بحسب التقارير الواردة من الدب الروسي، وقد أفادت عدد من الصحف المحلية، أن الزيادة المثيرة للقلق في عمليات القتل بين الجنود الروس بعد عودتهم من الجبهة تشير إلى مشاكل نفسية خطيرة بين المقاتلين، وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة العدل في موسكو أنه تمت إدانة 113 فردًا عسكريًا في الخدمة الفعلية في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 900 بالمائة تقريبًا عن 13 إدانة فقط في العام السابق.

آثار عكسية كثيرة

وبحسب الأبحاث العلمية التي ناقشت تلك الأزمة، فإن العودة إلى الحياة المدنية قد يترطب عليه آثار عكسية كثيرة للجنود الذين خاضوا الحرب والقتل، وقد تشمل مظاهر العنف المنزلي الإساءة الجسدية، والإساءة العاطفية، والإساءة اللفظية، والإساءة الجنسية، وقد تكون هذه المظاهر موجهة نحو شركائهم أو أطفالهم أو حتى أفراد الأسرة الآخرين.

وقد يكون السلوك العنيف ناتجًا عن عوامل مختلفة مثل التوتر أو الغضب أو الشعور بالعجز، وقد يواجه المحاربون القدامى الذين تعرضوا لأحداث قتالية أو أحداث مؤلمة أخرى أيضًا صعوبة في التحكم في عواطفهم وأفعالهم، مما يؤدي إلى نوبات عنف، ومن الضروري أن يكون المحيطون بالمحارب القديم على دراية بهذه المظاهر وأن يطلبوا المساعدة إذا لاحظوا أي علامات للعنف المنزلي.

روسيا في خطر

وبحسب تقرير الصحيفة الألمانية، فإن معدل القتل بين الجنود الروس العائدين يشهد ارتفاعاً هائلاً، الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الداخلي في روسيا، وأفادت الصحيفة أن الزيادة المثيرة للقلق في عمليات القتل بين الجنود الروس بعد عودتهم من الجبهة تشير إلى مشاكل نفسية خطيرة بين المقاتلين، وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة العدل في موسكو أنه تمت إدانة 113 فردًا عسكريًا في الخدمة الفعلية في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 900 بالمائة تقريبًا عن 13 إدانة فقط في العام السابق.

ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن ارتفاع عدد عمليات القتل يرجع جزئيا إلى إطلاق سراح الآلاف من المجرمين السابقين الذين تم العفو عنهم لمشاركتهم في الحرب، فضلا عن اضطراب ما بعد الصدمة بعد عودتهم من الجبهة، وقالت في بيان: "من المرجح أن يرجع العدد الكبير من جرائم القتل بين الجنود الروس العاملين والسابقين جزئياً إلى مشاكل الصحة العقلية المزمنة المرتبطة بالحرب، وتشمل هذه الاضطرابات النفسية وفقدان الحساسية تجاه العنف الناجم عن ساحة المعركة، ومن المحتمل أن يكون تعاطي الكحول والمخدرات بسبب انخفاض الروح المعنوية والملل من العوامل المساهمة الأخرى".

عودة 15 ألف سجين

ويتفاقم الوضع بسبب عودة المجرمين السابقين إلى عامة السكان الذين لديهم بالفعل ميل للجريمة والعنف الشديد، وقد أفادت منظمة "روسيا خلف القضبان" غير الحكومية أن 15 ألف سجين تم العفو عنهم لمشاركتهم في الحرب ضد أوكرانيا قد عادوا من الجبهة، وحتى الآن تم فتح ما يصل إلى 190 قضية جنائية ضد مجرمين سابقين في عام 2023، بما في ذلك 20 قضية قتل أو محاولة قتل، وفي إحدى القضايا، حُكم على مقاتل سابق في فاغنر بالسجن لمدة 22 عامًا بعد قتل واغتصاب امرأة مسنة.

وبدأ التجنيد الجماعي للسجناء الروس في صيف 2022 تحت قيادة يفغيني بريغوزين، الرئيس السابق لجيش فاغنر للمرتزقة، وقد مات الآلاف من المجرمين، ولكن في الوقت نفسه عاد الكثيرون إلى روسيا، وفي فبراير 2023، تولى الجيش الروسي مسؤولية البرنامج، منهيًا ممارسة منح العفو وضمان قتال السجناء حتى نهاية الحرب.

وحصل السجناء - الذين يخدمون في وحدة Storm-Z - على سجل نظيف وعفو كامل وسُمح لهم بالعودة إلى منازلهم بعد ستة أشهر في ساحة المعركة، وقال بريغوجين إنه تم إرسال ما يقرب من 50 ألف سجين روسي إلى الخطوط الأمامية بموجب هذه الصفقة قبل وفاته في حادث تحطم طائرة في أغسطس، وتوفي آلاف المدانين، لكن آخرين، ومن بينهم عشرات من المدانين بجرائم عنيفة، عادوا إلى روسيا.

الجرائم أكثر بكثير مما هو معلن

أولغا رومانوفا، مديرة منظمة "روسيا خلف القضبان" المعنيّة بحقوق السجناء، تقول إن العدد الحقيقي لجرائم العائدين من الحرب قد يكون أكبر بكثير مما هو معلن، لأن جرائم كثيرة لا يجري تسجيلها، وتشير أولغا في هذا الصدد إلى قانون جديد يجرّم كلّ مَن يسيء إلى أشخاص شاركوا في الحرب الأوكرانية أو ما يعرف رسميا في روسيا باسم "عملية عسكرية خاصة".

وينتاب البعض قلقٌ بشأن المدانين السابقين الذين عادوا إلى روسيا من دون أن يحصلوا على عقاب فيما ازدادوا توحُّشا على جبهة القتال، وهنا قصة مؤلمة، إذ تعرضت فيرا، ابنة أوكسانا بختيليفا، لأكثر من 100 طعنة، قبل أن تتعرض للخنق بسلك كهربائي في هجوم عنيف تناقلتْه الصحف في أنحاء روسيا، وكانت فيرا تبلغ من العمر 23 عاما. وفي يوليو 2022، حوكم فلاديسلاف كانيوس، صديق فيرا السابق، بالسجن 17 عاما بعد أن أدين بقتل فيرا.

ولم يكن يخطر على بال أوكسانا أن يوجد فلاديسلاف في مكان آخر غير السجن، لكنها كانت مخطئة، ففي مايو السابق، بدأت صور لـ فلاديسلاف تظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ممسكا مسدسا ومرتديا لباسا عسكريا، وعندما طلبت أوسكانا من المحكمة أن تخبرها عن مكان فلاديسلاف، كان الجواب بأنهم لا يستطيعون العثور عليه، وأن مكان وجوده كان سرا من أسرار الدولة.