عمادالدين حسين: اجتياح رفح الفلسطينية ليس وشيكًا وهناك مؤشرات إيجابية للهدنة.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن تصريحات أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في أكثر من دولة لم تستبعد غزو رفح الفلسطينية، لكن بلينكن قال بوضوح أن أمريكا لم تعطي إسرائيل أي إذن لغزو رفح، وإسرائيل لم تقدم أي خطة محكمة لدخول رفح.

وأوضح أن الجانب الإسرائيلي أكد اليوم أن زيارة بلينكن الحالية للمنطقة ستبحث تفاصيل دخول رفح.

وأشار «حسين»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الحرب على رفح الفلسطينية ليست وشيكة وهناك تباشير إيجابية خرجت من القاهرة خلال الأيام الماضية، وطرفي الصراع تحدثا بصورة إيجابية وبالتالي هناك سباق بين جهود مصر لوقف الحرب والبحث عن هدنة وبين الجهود الإسرائيلية وتصعيد اليمن المتطرف الضاغط للذهاب إلى رفح.

وأعرب عن اعتقاده أن الرد الذي ستقدمه حركة حماس ومن المفترض أن يكون اليوم إلى القاهرة، قد يكون علامة فارقة نحو التهدئة، مؤكدًا أن هناك توافق تام في الأهداف الجوهرية بين أمريكا وإسرائيل وهناك بعض الخلافات بين إدارة بايدن الديمقراطية وحكومة نتنياهو اليمينية في ما يتعلق بطريقة تنفيذ الأهداف وليست الأهداف نفسها، وجوهر العلاقة مازال ثابتًا وهناك خلاف في التفاصيل وفي الوصول للأهداف.

وتابع: «الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تقول علنًا أنها تريد من إسرائيل أن تقدم خطة مضمونة للدخول لرفح الفلسطينية، ولم تعلن أنها ضد هذا التحرك العسكري وهناك اتفاق بين البلدين في استعمال ورقة رفح للضغط على حماس للوصول لاتفاق أفضل لإسرائيل يحقق نتنياهو انتصار من خلاله».