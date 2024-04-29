سقوط 25 شهيدا بـ رفح الفلسطينية في 24 ساعة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن رفح الفلسطينية تتعرض إلى المزيد من القصف الإسرائيلي، موضحا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة العفيفي في منطقة الحي السعودي إلى الغرب من رفح مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء على الأقل وعددا من الإصابات التي نقلت إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن عدد شهداء رفح ارتفع خلال 24 ساعة الماضية ارتفع إلى 25 شهيدا، خصوصا بعد انتشال أم وطفلها من أسفل منزل عائلة الخطيب اللذين استشهدا في ساعات الليل الماضية في مخيم الشابورة.

وتابع أن القصف الإسرائيلي المركز والمستمر على رفح الفلسطينية يأتي بالتزامن مع القصف من المدفعية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية لمحافظة رفح مع القصف الذي تطلقه الزوارق العسكرية الإسرائيلية.