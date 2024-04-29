عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سقوط 25 شهيدا بـ رفح الفلسطينية في 24 ساعة

المدفعية الإسرائيلية
المدفعية الإسرائيلية

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن رفح الفلسطينية تتعرض إلى المزيد من القصف الإسرائيلي، موضحا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة العفيفي في منطقة الحي السعودي إلى الغرب من رفح مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء على الأقل وعددا من الإصابات التي نقلت إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن عدد شهداء رفح ارتفع خلال 24 ساعة الماضية ارتفع إلى 25 شهيدا، خصوصا بعد انتشال أم وطفلها من أسفل منزل عائلة الخطيب اللذين استشهدا في ساعات الليل الماضية في مخيم الشابورة.

وتابع أن القصف الإسرائيلي المركز والمستمر على رفح الفلسطينية يأتي بالتزامن مع القصف من المدفعية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية لمحافظة رفح مع القصف الذي تطلقه الزوارق العسكرية الإسرائيلية.

غزة القاهرة الإخبارية القصف الإسرائيلي رفح الفلسطينية القصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"بطل هجص".. هدف مازيمبي في الأهلي يشعل النار بين محمد نصر ورضا عبدالعال

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

براءة مرتضى منصور من تهمة سبّ وقذف موظفة حكومية

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

هو مستقبل الأهلي | البلدوزر يوجّه طلبا عاجلا لـ كولر قبل مواجهة الترجي

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

السيسي: إطلاق خط طيران مباشر من بعض مدن البوسنة والهرسك إلى الغردقة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يعود للقاهرة بعد المشاركة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

اِعرف هتزيد كام.. التأمينات تحدد موعد صرف معاشات مايو 2024| باستثناء هؤلاء

وزير الخارجية يؤكد أهمية التحرك الدولي لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

اعتراف صريح من الناتو بفشل الحلف في الوفاء بوعودهم بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا

ولاية بوسطن الأمريكية تعيد تابوتا مصريًا مسروقا لطفل إلى السويد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. نادية الجندي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا داخل النادي

ولاية بوسطن الأمريكية تعيد تابوتا مصريًا مسروقا لطفل إلى السويد

إطلالة طبيعية.. أروى جودة تستعرض جمالها

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ