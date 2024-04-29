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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إنفينيكس تطلق رسميا Infinix GT 20 Pro بمواصفات رائدة في السعودية 

هاتف Infinix GT 20
هاتف Infinix GT 20 Pro

أطلقت شركة "Infinix" رسميًا هاتفها المميز Infinix GT 20 Pro في أحدث إطلاق عالمي في الرياض، بالمملكة العربية السعودية مع عدد من المواصفات الكبيرة. 

وبحسب موقع "gsmarena" فإن هاتف Infinix GT 20 Pro يعد هاتفًا مخصصًا للألعاب مع إمكانات ضخمة أبرزها شاشة قياس 6.78 بوصة من نوع LTPS AMOLED، وجودة عرض +FullHD مع سطوع يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع، ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية. 

ويحتوي هاتف Infinix GT 20 Pro أيضًا على شريحة عرض مخصصة للألعاب Pixelworks X5 Turbo ، ما يجعله أول هاتف ذكي ثنائي الشريحة للعلامة التجارية.

تستخدم الشريحة استيفاء معدل إطارات اللعبة لتقدير الحركة وتعويض الحركة لتعزيز معدلات الإطارات من 60 إطارًا في الثانية إلى ما يصل إلى 120 إطارًا في الثانية للحصول على تجربة لعب سلسة. ويمكنه أيضًا تحسين جودة الصورة.

ويقدم هاتف Infinix GT 20 Pro كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل مع كاميرتين بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.   

ويعمل هاتف Infinix GT 20 Pro بمعالج من نوع Dimensity 8200 Ultimate، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 8 جيجابايت / 12 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت.

يعمل بنظام XOS 14 خارج الصندوق، وقد وعدت الشركة بترقيتين لإصدار أندرويد وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية للهاتف الذكي.

ويحتوي هاتف Infinix GT 20 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 45 وات، تشتمل بقية ميزات Infinix GT 20 Pro على اتصال 5G وUSB-C وNFC وقارئ بصمات الأصابع ضمن الشاشة. 

يتميز الهاتف أيضًا بمكبرات صوت مزدوجة تم ضبطها بواسطة JBL ويدعم DTS وHi-Res Audio. 

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