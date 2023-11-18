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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القضية الفلسطينية.. بايدن: يجب بدء العمل لحل الدولتين الآن

صدى البلد

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقال له نشرته صحيفة واشنطن بوست، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن الطويل الأمد للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. وعلى الرغم من أنه قد يبدو الآن أن هذا المستقبل بعيد جدا الأن، إلا أن هذه الأزمة جعلته أكثر حتمية من أي وقت مضى.

 

وكتب بايدن، هذا أمر واضح للغاية، إن حل الدولتين – شعبان يعيشان جنباً إلى جنب وبقدر متساوٍ من الحرية والفرص والكرامة – هو المكان الذي يجب أن يؤدي إليه الطريق إلى السلام. وسوف يتطلب تحقيق ذلك التزامات من الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا. ويجب أن يبدأ هذا العمل الآن.

 

لتحقيق هذه الغاية، اقترحت الولايات المتحدة مبادئ أساسية للمضي قدما للخروج من هذه الأزمة، بداية، يجب ألا تُستخدم غزة مرة أخرى كمنصة للإرهاب، كما يقول بايدن في مقاله. ويجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، ولا إعادة احتلال، ولا حصار، ولا تقليص في الأراضي. وبعد انتهاء هذه الحرب، يجب أن تكون أصوات الشعب الفلسطيني وتطلعاته في قلب الحكم بعد الأزمة في غزة.

 

وأضاف بينما نسعى جاهدين من أجل السلام، ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل هيكل حكم واحد، في نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة، بينما نعمل جميعا نحو حل الدولتين. 

بايدن حل الدولتين غزة إسرائيل

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