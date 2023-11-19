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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك السابق: قرار استبعاد حامد وعاشور والشحات من المنتخب «صائب»

طارق حامد والشحات
طارق حامد والشحات وعاشور

أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، أن قرار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، باستبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، هو قرار صائب ومحترم.

وقال المحمدي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "منتخب مصر لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه، وقرار استبعاد الثلاثي صحيح للغاية والمجموعة واسم مصر أكبر من أي شخص".

وأضاف: "فيتوريا اتخذ القرار الصحيح؛ لأن أي لاعب يخرج خارج الإطار يجب أن يتم إقصائه".

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته، أمس؛ استعدادا لمواجهة سيراليون في السادسة من مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

شارك في المران الذي أقيم على استاد صامويل دي كانيون في ليبيرياالـ 22 لاعبا في قائمة منتخب مصر وهم :محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

حضر مران منتخب، السفير أحمد عبد العظيم، سفير مصر في ليبيريا، وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

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