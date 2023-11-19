فلاش باك.. كواليس تعيين الجوهري مدربًا للزمالك وتوقيع إيمانويل وبابا نجيدا للأبيض

تحدث الكابتن طيار أشرف إمام نجل الراحل حمادة إمام نجم الزمالك السابق، عن كواليس تعيين الراحل محمود الجوهري مديرًا فنيًا للزمالك.

وقال إمام فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أقوى قرار في تاريخ نادي الزمالك كان لحمادة إمام الذي كان يشغل منصب وكيل نادي الزمالك، وعقب خسارة الزمالك مباراة القمة، اتخذ قرار بتعيين الجنرال محمود الجوهري مدربًا للزمالك ".

وأشار إمام إلى أن حمادة إمام كان يعلق على مباراة بين نيجيريا وأحد المنتخبات الأفريقية في مرحلة الناشئين، وقام بعد المباراة مباشرة، بالتحدث مع جورج سعد والحصول على توقيع إيمانويل أمونيكي وبابا نجيدا للزمالك.

وشدد أشرف إمام على أن صفقة إيمانويل تمت بينما تعثرت صفقة بابا نيجدا بعدها.