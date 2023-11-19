قوات الاحتلال تحاصر مجمع الشفاء بالدبابات والمدرعات.. فيديو

أكد الدكتور ماهر الصافي المحلل السياسي الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر كبيرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأيام الماضية مما خلف عدد كبير تجاوز الـ 500 شهيد ومن بينهم أطفال.



وأضاف الصافي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى الفضائية، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازة جديدة بقصف مستشفى الفاخورة ومجمع الشفاء الطبي ومحاصرة هذه المستشفيات بالمدرعات والدبابات.



وأوضح المحل السياسي، أن سياسية استهداف المستشفيات والمدارس خطة يسعي اليها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجبار الشعب الفلسطيني علي النزوح من قطاع غزة تحت مسمي أن قيادات حماس والمقاومة متواجدة أسفل تلك المدارس والمستشفيات.

قطاع غــزة تباد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، إن قطاع غــزة يباد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا الدول الغربية بالنظر إلى قطاع غزة كما ينظر لأوكرانيا خلال حربها مع روسيا.

وشدد على أن هناك المئات من الجثث المتواجدة في الشوارع ولا تستطيع سيارات الإسعاف أن تصل اليها من شدة القصف الإسرائيلي المتواصل علي مدار اليوم في قطاع غزة.

واستكمل ، أن استهداف المستشفيات والمدارس والمجمعات الطبية هي خطة أمنية وعسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضة.