بكري: حماس حركة تحرر وطني رغم الاختلاف السياسي.. والقضاء على المقاومة أمر مستحيل

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن العالم يعيش مرحلة جديدة من التاريخ الإنساني، فهذه المرحلة تشهد مرحلة من القهر الفلسطيني حتى الإبادة، فالعنوان الأساسي لهذه المرحلة هو الدم بلا شفقة وإلى النهاية وبلا إنسانية.



وتابع "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن اليوم شهد سقوط 200 شهيد في ضربة إسرائيلية واحدة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بكل عن جهية طالب من كل الموجودين في مجمع الشفاء في غزة بالخروج من المجمع خلال ساعة ، وتم إخراج أكثر من 7 آلاف شخص، ولا يعرف المرضى إلى أين يذهبون.



وأضاف أن الضربات الإسرائيلية على قطاع اعتاد عليها الشعب الفلسطيني، ولم تصبح مزعجة، وهذا واضح من تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، ورفض التهجير أو بيع أرضه، معقبًا: "هناك مقاومة شديدة، فمنذ قليل قتل 7 إسرائيليين، ودمرت 13 آلية إسرائيلية".



ولفت إلى أن الحرب على قطاع غزة أدت لسقوط 12 ألف شهيد منهم 200 سهيد من الطاقم الطبي، و54 شخص قتلوا عن عمد، ومع كل هذا فالشعب الفلسطيني متماسك، رغم استمرار العدوان منذ 44 يومًا.



وأوضح أن الاحتلال رغم ما يمتلكه من تكنولوجيا متقدمة وأسلحة لم يستطيع الوصول إلى مكان أسير واحد، وهذا دليل على الفشل الإسرائيلي، معقبًا: "الاحتلال يمارس العهر منذ بداية الحرب.

القضاء على المقاومة أمر مستحيل



وأشار مصطفى بكري، إلى أن القضاء على المقاومة أمر مستحيل، لان المقاومة مرتبطة باستمرار احتلال الأراضي ، مشيرًا إلى أن حركة حماس رغم الاختلاف السياسي إلا أنها حركة تحرر وطني.