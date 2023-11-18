عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري: حماس حركة تحرر وطني رغم الاختلاف السياسي.. والقضاء على المقاومة أمر مستحيل

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن العالم يعيش مرحلة جديدة من التاريخ الإنساني، فهذه المرحلة تشهد مرحلة من القهر الفلسطيني حتى الإبادة، فالعنوان الأساسي لهذه المرحلة هو الدم بلا شفقة وإلى النهاية وبلا إنسانية.


وتابع "بكري"،  خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن اليوم شهد سقوط 200 شهيد في ضربة إسرائيلية واحدة،  مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بكل عن جهية طالب من كل الموجودين في مجمع الشفاء في غزة بالخروج من المجمع خلال ساعة ، وتم إخراج أكثر من 7 آلاف شخص، ولا يعرف المرضى إلى  أين يذهبون.


 وأضاف أن الضربات الإسرائيلية على قطاع  اعتاد عليها الشعب الفلسطيني، ولم تصبح مزعجة، وهذا واضح من تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، ورفض التهجير أو بيع أرضه، معقبًا: "هناك مقاومة شديدة، فمنذ قليل قتل 7 إسرائيليين، ودمرت 13 آلية إسرائيلية".


 ولفت إلى أن الحرب على قطاع غزة أدت لسقوط 12 ألف شهيد منهم 200 سهيد من الطاقم الطبي، و54 شخص  قتلوا عن عمد، ومع كل هذا فالشعب الفلسطيني متماسك، رغم استمرار العدوان منذ 44 يومًا.


وأوضح أن الاحتلال رغم ما يمتلكه من تكنولوجيا متقدمة وأسلحة لم يستطيع الوصول إلى مكان أسير واحد، وهذا دليل على  الفشل الإسرائيلي، معقبًا: "الاحتلال يمارس العهر منذ بداية الحرب.

 

القضاء على المقاومة أمر مستحيل

 


وأشار مصطفى بكري، إلى أن القضاء على المقاومة أمر مستحيل، لان المقاومة مرتبطة باستمرار احتلال الأراضي ، مشيرًا إلى أن حركة حماس رغم الاختلاف السياسي إلا أنها حركة تحرر وطني.

بكرى حماس الضربات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني قطاع غزة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

بايدن يرفض دعوات وقف إطلاق النار ويدين العنف في الضفة الغربية

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

أحمد موسى لـ عبد السند يمامة: بتشتري السكر بكام؟.. والأخير: معرفش الأسعار

حملة السيسي تستقبل وفدا من النقابة العامة للاتصالات

الاحتلال: لا توجد ساعة رملية دبلوماسية بشأن الحرب في غزة

الوقود المصري .. أضاء ظلمات غزة وأشعل حربا داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

فيديو

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ