مصطفى بكري يكشف الدول المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل .. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري تطورات الأوضاع في قطاع غزة بعد استشهاد 50 مريضا داخل مستشفى الشفاء نتيجة نقص الأدوية.



وقال بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد: ماذا عن الصامتين والذين يقدمون مسوغات التعيين لليهود وأمريكا، يجب أن تتم إبادتهم من المجتمع وإزالتهم من صفحات التاريخ.

وأكد مصطفى بكري العالم وقف صامتا أمام الاستراتيجية الصهيونية التي لم تترك وطنا عربيا إلا وتآمرت عليه، مطالبا بضرورة الوعي العربي للدفاع عن الأمة ومناصرة الفلسطينيين الذين يتم إبادتهم بدم بارد في كافة مستشفيات القطاع، وآخرهم استشهاد 50 مريضا داخل مستشفى الشفاء.

وأضاف ، أن الوطن العربي لن يبيع القضية الأهم في الوطن العربي، مشددا على أن حرب الإبادة والعدوان مستمر، وساعة الانتصار مقبلة لا محال، منوها أن القضاء على الشعب الفلسطيني ليس بالأمر الهين.

طلب للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل

وعلق مصطفى بكري قائلا: «عدد من الدول (جنوب إفريقيا، جيبوتي، بنجلاديش، جزر القمر) تقدموا بطلب للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل، ومخطط التهجير في غزة مستمر بدعم أمريكي أوروبي.

وأردف مصطفى بكري : «وكالة بلومبرج قالت إن أمريكا وأوروبا تريد نشر قوات حفظ السلام بعد الحرب في قطاع غزة، ووزيرة خارجية ألمانيا قالت إن قطاع غزة لا يمكن احتلاله والحديث على تدويل غزة أكذوبة».