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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: أكاذيب إسرائيل بشأن غزة يذكرني بأسلحة الدمار الشامل لاحتلال العراق

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مستشفى المعمداني والمستشفى الإندونيسي سقطتا في يد إسرائيل، خاصة بعد إطلاقها لعدد من الأكاذيب بأن مقر القيادة المركزية "حماس" أسفل مستشفى الشفاء، وهذا يذكرني بأكذوبة أسلحة الدمار الشامل لإحتلال العراق في عام 2003.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، إن إسرائيل ادعت أن حماس اختطفت الأطفال الاسرائيليين وقطعت رؤوسهم وهو أمر كاذب واتضح بعدها أن حماس لم تقم بأي شئ من ذلك. 

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر طرف فاعل في القضية الفلسطينية، وتحاول على قدر المستطاع تقديم المساندات والمساعدات للأشقاء.

 

لن تترك القضية الفلسطينية 

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي حذر من استمرار العدوان على غزة، مؤكدا أن  مصر لم تترك القضية الفلسطينية على مدار التاريخ.
 

مصطفى بكري إسرائيل حماس القضية الفلسطينية الرئيس السيسي

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