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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس الإنسان.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل استجابة الرئيس السيسي لطفل فلسطيني

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي القائد الانسان استجاب لمناشدة طفل فلسطيني لعلاجه في مصر ووجه بعلاجه في مصر، مشيرا إلى أنه تم استقبال اطفل المصاب وتم نقله لمستشفى معهد ناصر لتقديم العلاج له.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الطفل عبدالله ناشد مصر والمصريين بعلاجه لإصابته بإصابة خطيرة في قدمه، نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

 

علاج الطفل الفلسطيني

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزير الصحة الددكتور خالد عبد الغفار يشرف بنفسه على علاج الطفل الفلسطيني المصاب.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أربعين يوما على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن  مصر هي الهدف الرئيسي من العدوان على غزة
 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر لن تفرط في شبر واحد من أراضيها، ولن تسمح بأن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حسابها 
 

متمسك بأرضه وكيانه.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن إسرائيل بكل قوتها السكرية لم تنجح في تحقيق هدف واحد من أهدافعا في غزة، مؤكدا انه  نعلم أن المقاومة في غزة وفلسطين تقف بكل قوة، ومازال الشعب الفلسطيني صامدا ولن يستسلم، ومتمسك بأرضه وكيانه.

مصطفى بكري الرئيس السيسي طفل فلسطينى مصر معهد ناصر

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