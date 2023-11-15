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أخبار العالم

مصطفى بكري عن اقتحام مستشفى الشفاء بغزة: أمريكا شريك كامل

صدى البلد

وجه الإعلامي مصطفي بكري رسالة مؤثرة بعد اقتحام  قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة عبر حسابه بموقع اكس .

و كتب مصطفي بكري : مستشفى الشفاء ، ترويع أكثر من ألف من المرضى والأطقم الطبية جريمة حرب لا مثيل لها . قتل بلارحمه . جثث تبحث عن قبورها ، الأطفال الخدج يودعون الدنيا قبل أن يرونها . أمريكا شريك كامل ، فهي مهدت للإقتحام بترديد رواية العدو عن وجود رجال المقاومة  ، لم يعد هناك من يحد من هذه الهمجية والبربرية الصهيونية . التاريخ لن ينسى . وأطفال اليوم هم أبطال الغد . سقط غصن الزيتون إلي الأبد


وحملت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة.

 

وحملت الكيلة في بيان صحفي فجر اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع.

 

وحذرت من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي إذا ما نفذ جيش الاحتلال اقتحامًا لمجمع الشفاء الطبي.

 

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أبلغت فجر اليوم الأربعاء، الطاقم الطبي في مجمع الشـفاء، غرب مدينة غزة، بنيتها اقتحام المجمع، الذي تحاصر داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، لليوم السـادس على التوالي.

 

من جانبه، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي التفاصيل عبر منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قائلًا "هذه الساعة تعمل القوات ضد حماس في جزء معين من مجمع الشفاء الطبي حيث تستند هذه العملية الى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية".

 

وزعم أن العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى، مضيفًا أن هذا الاقتحام سبقه إخلاء المستشفى من المرضى والنازحين، مع فتح محور تنقل خاص من داخله. كما تم ابلاغ مديرية المستشفى مسبقًا عن توقيف الدخول الى المجمع.

 

ولفت "في مرحلة لاحقة من العملية يتوقع نقل حاضنات الى المستشفى بالاضافة الى عتاد طبي وتركيبات حليب الرضع".

غزة الشفاء أحداث حرب فلسطين

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