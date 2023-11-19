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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمريكي ينهي حياته من أعلى مبنى شهير.. تفاصيل الواقعة

جراج
جراج

أعلنت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنّ رجلًا عشرينيًا، تخلص من حياته في جراج السيارات المكشوف الخاص بمنتزه "آنهايم"، التابع لـ"ديزني لاند" الذي تم افتتاحه عام 2019.

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ونشرت مجلة "ديدلاين" عن مصدر في الشرطة أن مركزها القريب من المنتزه، تلقى ليل الأربعاء اتصال استغاثة، يُبلغ عن قيام رجل بالتخلص من حياته بالقفز من مبنى "بيكسار بالز"، الذي يتكون من 6 طوابق باتجاه الجراج.


وقال المتحدث باسم مكتب عمدة المقاطعة إن الطبيب الشرعي للمنطقة تمكن من تحديد اسم الرجل المُتوفى وعمره.. وفي المقابل، لم تكشف المزيد من التفاصيل حول سبب التخلص من الحياة، واكتفى بتعليق مختصر يفيد أن "التحقيقات مستمرة".

 

ولم يصدر عن مسئولو "ديزني لاند" بيانًا حول الحادث، أفاد شهود عيان بأنّ الشرطة أغلقت جزئيًا مبنى انتظار جراج السيارات.  ووفق شهود عيان، طلب ضبّاط الشرطة من جميع المتنزهين التوجه إلى منازلهم بالباصات والقطارات، وترك سياراتهم المركونة في موقع الحادثة.

مبنى "بيكسار بالز"، الذي يتألف من 6 طوابق باتجاه الجراج، وجاء تخلص إدواردز من حياته بعد حوالى 9 أشهر على وفاة مارني شوينفيلد (46 عامًا)، بعد السقوط من "هيكل ميكي والأصدقاء" خلال فبراير 2022.. وفي ديسمبر 2021، سقط من نفس المبنى الخمسيني كريستوفر كريستنسن.

 

جراج السيارات

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