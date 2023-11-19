مدرب البنك الأهلي السابق يفتح النار على المسؤولين في النادي

نشر الإعلامي هاني حتحوت تصريحات نارية محمد عبد الواحد مدرب البنك الأهلي السابق، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب هاني حتحوت : "المشرف على الكرة كان ضد الجهاز الفني بسبب علاقته مع عاصم صلاح، ولم يتقبل وجودنا وكان يضغط من أجل الدفع به وتغيير خطة لعب الفريق، محمد عبد الواحد مدرب البنك الأهلي السابق يفتح النار على مسؤول في نادي البنك الأهلي ويكشف كواليس يقول إنها تثبت مجاملة قائد الفريق.

وكان قد كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي مفاجأة في المبلغ الذي تم دفعه للتعاقد مع 9 لاعبين في الميركاتو الأخير.

قال أشرف نصار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جئنا بـ 9 صفقات في الميركاتو منهم 6 لاعبين بشكل حر".

وأضاف: "تعاقدات البنك الأهلي في الميركاتو الأخير كلفتنا أقل من 10 مليون جنيه".

وأشار إلى أن "كل اللاعبين كانوا يريدون التعاقد مع البنك الأهلي لأن التزامات النادي واضحة وهناك مؤسسة ومنظومة واضحة".

وفي سياق متصل كشف أشرف نصار كواليس تعاقده في وقت سابق مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.