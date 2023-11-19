التشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم

مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات أفريقيا في بطولة كأس العالم، مع تغطية حية للمباراة لحظة بلحظة، ومعلومات تفصيلية تتضمن، موعد مباراة مصر وسيراليون والقنوات الناقلة بث مباشر.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون



فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني- أحمد سيد زيزو.

فى الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

تاريخ مواجهات مصر ضد سيراليون في تصفيات المونديال

التقى منتخب مصر مع سيراليون في مناسبتين سابقتين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2012، حين أوقعتهم القرعة بمجموعة واحدة رفقة جنوب إفريقيا، والنيجر.

المباراتين لم يفز فيهما منتخب مصر، بل حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 المواجهة الأولى التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي بتاريخ 5 سبتمبر من عام 2010، فيما فاز منتخب سيراليون في المواجهة الثانية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على الملعب الوطني فريتاون بـ سيراليون يوم 3 سبتمبر 2011.

بث مباشر مباراة منتخب مصر وسيراليون

نقدم بث مباشر لمباراة مصر ضد سيراليون، في تصفيات كأس العالم من البداية وحتي إعلان نتيجة ماتش اليوم في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب صامويل كانيون دو في ليبيريا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وسيراليون

حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورت على حق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم لمباريات الذهاب والإياب، بث مباشر، وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت من أهم القنوات الناقلة، بث مباشر، على النايل سات، لمباراة منتخب مصر ضد سيراليون.

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة منتخب مصر ضد سيراليون، بث مباشر، على الهواء مباشرة، عبر البث الأرضي والفضائي.

تردد قناة OnTime Sports 1 الناقلة لمباراة مصر وسيراليون بث مباشر

يأتي تردد قناة OnTime Sports 1 الناقلة لمباراة منتخب مصر وسيراليون، بث مباشر اليوم، كما يلي:

القمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6