عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات أفريقيا في بطولة كأس العالم، مع تغطية حية للمباراة لحظة بلحظة، ومعلومات تفصيلية تتضمن، موعد مباراة مصر وسيراليون والقنوات الناقلة بث مباشر.

سفير مصر بليبيريا: الجماهير قدمت مظاهرة في حب لاعبي المنتخب.. فيديو

إعلان اسم حكم مباراة منتخب مصر والسيراليون في تصفيات كأس العالم

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون


فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني- أحمد سيد زيزو.

فى الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

تاريخ مواجهات مصر ضد سيراليون في تصفيات المونديال

التقى منتخب مصر مع سيراليون في مناسبتين سابقتين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2012، حين أوقعتهم القرعة بمجموعة واحدة رفقة جنوب إفريقيا، والنيجر.

المباراتين لم يفز فيهما منتخب مصر، بل حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 المواجهة الأولى التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي بتاريخ 5 سبتمبر من عام 2010، فيما فاز منتخب سيراليون في المواجهة الثانية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على الملعب الوطني فريتاون بـ سيراليون يوم 3 سبتمبر 2011.

بث مباشر مباراة منتخب مصر وسيراليون

نقدم بث مباشر لمباراة مصر ضد سيراليون، في تصفيات كأس العالم من البداية وحتي إعلان نتيجة ماتش اليوم في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب صامويل كانيون دو في ليبيريا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وسيراليون

حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورت على حق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم لمباريات الذهاب والإياب، بث مباشر، وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت من أهم القنوات الناقلة، بث مباشر، على النايل سات، لمباراة منتخب مصر ضد سيراليون.

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة منتخب مصر ضد سيراليون، بث مباشر، على الهواء مباشرة، عبر البث الأرضي والفضائي.

تردد قناة OnTime Sports 1 الناقلة لمباراة مصر وسيراليون بث مباشر

يأتي تردد قناة OnTime Sports 1 الناقلة لمباراة منتخب مصر وسيراليون، بث مباشر اليوم، كما يلي:

القمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

مصر ضد سيراليون مصر مع سيراليون تشكيل منتخب مصر سيراليون مصر محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل ضد مسئول تغذية ماكينات صرف الأموال بشركة شهيرة

تحرك في أسعار الذهب بفعل تزايد القلق.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

موضوعات متعلقة

نتيجة غير مسبوقة.. رقم قياسي في فوز فرنسا على جبل طارق 14 - 0

رسميا.. هولندا تبلغ نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية

كيليان مبابي يسجل رقماً قياسياً جديداً مع المنتخب الفرنسي.. ما هو؟

مهرجان أهداف.. فرنسا تسحق جبل طارق بـ14 هدفا دون رد بتصفيات اليورو

السنغال تضرب جنوب السودان برباعية في تصفيات المونديال

رسميا.. الاتحاد السعودي يعلن عن مدربه الجديد| مفاجأة

لنكون أفضل جيل بالتاريخ.. محمد النني: سعيد بالعودة للمنتخب وسنقاتل للفوز بكأس أفريقيا

فقرات خططية جديدة في معسكر المنتخب الأولمبي

ترشيحاتنا

حقيقة تفاوض الأهلي مع عطية الله وإعارة طاهر وحمزة علاء

واشنطن بوست: الاتفاق بين الاحتلال والولايات المتحدة والمقاومة بشأن الأسرى بات قريبا

روسيا تباغت كييف بطائرات مسيرة لليلة الثانية على التوالي

شهيدان بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة الأوروبي في خان يونس

قرار عاجل ضد مسئول تغذية ماكينات صرف الأموال بشركة شهيرة

بطلي تنفخي.. شاهد| إطلالة رضوي الشربيني تشعل السوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثير وجريء.. شاهد فستان إليسا في موسم الرياض يثير جدل السوشيال ميديا

بطلي تنفخي.. شاهد| إطلالة رضوي الشربيني تشعل السوشيال ميديا

من أمريكا الوسطى.. تعرف على الفائزة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

فيديو

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

إليسا تشعل موسم الرياض.. ورامي جمال يفاجئها بالحفل |شاهد

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ