إعلان اسم حكم مباراة منتخب مصر والسيراليون في تصفيات كأس العالم

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل مباراة المنتخب الوطني وسيراليون القادمة.

وكتب عبر فيسبوك: “جان جاك ندالا حكما لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم”.

وحقق منتخب مصر الأول الفوز بسداسية نظيفة على نظيره جيبوتي، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب استادالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره سيراليون، الأحد المقبل، الموافق 19 من نوفمبر الجاري، خارج الأرض على ملعبصامويل كانيون دو الرياضي.

وستجمع المباراة بين مصر وسيراليون، الأحد المقبل، على ملعب الثاني، لحساب ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلةلكأس العالم 2026.

وبفوز منتخب مصر على جيبوتي، تربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط، والتي تضم كلا منإثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، جيبوتي، بوركينا فاسو.