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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من فيتوريا بشأن مشاركة فتوح في المنتخب

صدى البلد

نشر الإعلامي إسلام صادق تصريحات  فيتوريا بشأن مشاركة  فتوح في المنتخب عبر حسابه بموقع فيسبوك. 

 

فيتوريا: مشاركة فتوح هي توجيه رسالة للزمالك؟ لا أحب توجيه رسائل لأحد ولا أقصد ذلك يهمني فقط منتخب مصر المنتخب ليس له ذنب في مشاكل اللاعبين مع الأندية التي من الممكن أن تحل.

 

وكان منتخب مصر قد أنهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني ، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس


وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد

أبرز تصريحات فيتوريا فتوح مشاركة فتوح أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك

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