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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخدمة مزارعي الزيتون.. تخفيض أسعار معصرة قرية الشباب بالعريش

متابعة عمليات عصر
متابعة عمليات عصر الزيتون بقرية الشباب

تفقد ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة   شمال سيناء معصرة الزيتون بقرية الشباب  التابعة لمديرية الشباب والرياضة، وذلك مع قرب انتهاء  موسم عصر الزيتون، وفقًا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ورافقه خلال الجولة عدد من شباب القرية والعاملين بصناعة زيت الزيتون.

استلام الزيتون:

واطلع  عبدالوهاب على دورة الإنتاج بالمعصرة بدء من مرحلة استلام الزيتون من المزارعين والغسيل والفرز مرورا بمرحلة العصر، واستخلاص زيت الزيتون ومخرجاته لتجفيفها كعلف، وكذلك تعبئة الزيت وتغليفه.

وتضم  معصرة الزيتون خط انتاج بطاقة 5 طن في الساعة،  تنتج سنويًا نحو 850 طن من زيت الزيتون.

وقد أشاد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمزرعة الشباب ومعصرة الزيتون التابعة للمديرية بالعريش، والتى تقدم الخدمات الخاصة للمواطنين بأسعار مناسبة .

وأثنى  على دور المحافظة فى تقديم كل التسهيلات وإزالة العقبات لتشغيل المعصرة بكامل طاقتها لخدمة المزارعين عل مستو المحافظة.
 

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العريش معصرة الزيتون المزارعين الشباب

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