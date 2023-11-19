حقيقة تدخل أيمن عبد العزيز في استبعاد ثلاثي منتخب مصر

كشف أحمد حسام ميدو، حقيقة تدخل أيمن عبد العزيز للمساهمة في استبعاد ثلاثي منتخب مصر.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أيمن عبد العزيز ملوش علاقة باستبعاد ثلاثي منتخب مصر، عشان البعض قال إن أيمن عبد العزيز هو اللي نقل الصورة لـ روي فيتوريا"



أضاف: "فيتوريا عرف من الجي بي إس إن اللاعيبة مشتغلتش كويس في المران بعد المباراة"



واختتم: "أيمن عبد العزيز عنده خبرات كبيرة وملوش أي علاقة باستبعاد ثلاثي المنتخب"



تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني- أحمد سيد زيزو.

فى الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

تاريخ مواجهات مصر ضد سيراليون في تصفيات المونديال

التقى منتخب مصر مع سيراليون في مناسبتين سابقتين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2012، حين أوقعتهم القرعة بمجموعة واحدة رفقة جنوب إفريقيا، والنيجر.

المباراتين لم يفز فيهما منتخب مصر، بل حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 المواجهة الأولى التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي بتاريخ 5 سبتمبر من عام 2010، فيما فاز منتخب سيراليون في المواجهة الثانية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على الملعب الوطني فريتاون بـ سيراليون يوم 3 سبتمبر 2011.