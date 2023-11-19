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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين وسيط محتمل أمام أمريكا لوقف حرب إبادة غزة.. تفاصيل

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة

ذكرت صحف عبرية أن الصين قد تكون وسيط محتمل مع الدول العربية لوقف الحرب في غزة.

وأشارت الصحف إلى ما قاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من أن وزراء من الدول العربية والإسلامية سيزورون الصين يوم الاثنين في أول محطة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.

وقال الأمير فيصل على هامش مؤتمر في البحرين في تعليقات نشرتها وزارته على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن الجولة ستكون الخطوة الأولى في تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها في القمة العربية والإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض.

وذكر  الوزير "المحطة الأولى ستكون في الصين ثم سننتقل إلى عواصم أخرى لنقل رسالة واضحة مفادها أنه يجب إعلان وقف إطلاق النار فورا والسماح بدخول المساعدات".

وأضاف: "علينا أن نعمل على إنهاء هذه الأزمة والحرب على غزة في أسرع وقت ممكن".

 

 

الصين الدول العربية غزة

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