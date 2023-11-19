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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل حمدى يكشف عن تفاصيل الاتفاق على تقديم فيلم أنف وثلاث عيون

فيلم انف وثلاث عيون
فيلم انف وثلاث عيون

كشف المؤلف وائل حمدى عن كيفية الاتفاق على فكرة تقديم فيلم "أنف وثلاث عيون" والذى يقوم ببطولته كل من ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف وصبا مبارك وأمينة خليل وإخراج أمير رمسيس.

وقال وائل حمدى فى تصريح خاص لصدى البلد : ان فكرة فيلم "أنف وثلاثة عيون" واعادة تقديم رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس بعد تقديمها من قبل فى فيلم يحمل نفس الاسم فى عام 1972 كانت نابعه من المنتجة شاهيناز العقاد والتى طرحتها على وبدأت فى التفكير لتقديم عمل مختلف تماما عن الفيلم الذى قدم من قبل.

وأوضح وائل حمدى : بعدها تم عرض الفكرة على المخرج أمير رمسيس والذى تحمس لها كثيرا واتفق على تقديمها وبدأنا فى اختيار أبطال الفيلم.

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فيلم انف وثلاث عيون 

وانتهى  تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون" منذ ايام قليلة، الذي بدأ صناعه تصويره يوم 23 أغسطس الماضي، وهو من إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio.

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المتنظر طرحه قريبًا بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023.الفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

Lagoonie Film Production شركة مصرية أسستها المنتجة شاهيناز العقاد في 2017، وشاركت  في إنتاج عدد من الأفلام الناجحة والحاصلة على جوائز من مهرجانات دولية، منها ريش للمخرج عمر الزهيري، أميرة للمخرج محمد دياب، صالون هدى للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الحارة للمخرج الأردني باسل غندور والفيلم القصير شوكة وسكينة بطولة النجوم منة شلبي، إياد نصار وآسر ياسين. بجانب أفلامها التجارية التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، مثل برا المنهج للمخرج عمرو سلامة، فرق خبرة للمخرج شريف نجيب، والكوميديا العائلية في أعز الولد، بالإضافة لأحدث إنتاجاتها السينمائية فيلم ساعة إجابة للمخرج مصطفى أبو سيف.

المخرج أمير رمسيس امير رمسيس امينة خليل الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس سلمى ابو ضيف شاهيناز العقاد ظافر العابدين فيلم أنف وثلاث عيون

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