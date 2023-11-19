أول تعليق من لاعب السكة الحديد الفلسطيني على استشهاد والدته وأخته

أعلن أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد استشهاد والدة وشقيقة عثمان جهاد لاعب الفريق.

وكتب أمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، استشهاد والدة وشقيقة لاعب السكة الحديد عثمان جهاد اللاعب الفلسطيني".

وعلق اللاعب عثمان جهاد أبو سليخة على الخبر قائلا: "تلقيت خبر استشهاد والدتي وشقيقتي صباح اليوم عن طريق عمتي، لم أتواصل معهم من فترة طويلة جدا، وآخر مرة كانت منذ 20 يوما.

وأضاف جهاد: "تم دفنهم صباح اليوم، وأحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى شهداء، في الفردوس الأعلى من الجنة، وربي يصبرني على فراقهم".

دقت منظمة هيومن رايتس ووتش ناقوس الخطر من إن إسرائيل تستخدم "الفسفور الأبيض" المحظور في قطاع غزة وفي لبنان أيضاً، مما يعرض حياة العشرات من الأبرياء للخطر، وفق ما ذكرت صحيفة صنداس اندبندنت.

قالت الصحيفة الجنوب افريقية، إنه من الناحية المثالية، يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحدث بصوت واحد لإدانة مثل هذه التجاوزات.

ومع ذلك، فإن عددًا لا يحصى من المصالح الجيوسياسية المتنافسة قد وضعت محنة الشعب الفلسطيني في المقعد الخلفي.

اعتبرت الصحيفة أن المدنيين الأبرياء المحاصرين بالفسفور الأبيض القاتل في لبنان محكوم عليهم بالهلاك مثل جيرانهم في قطاع غزة بفلسطين.

يمكن أن يسبب الفسفور الأبيض "حرقًا عميقًا في العظام، مما يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة مدى الحياة، ويمكن استخدامه أيضًا "لإنشاء ستائر من الدخان وتحديد الأهداف وحرق أهداف العدو".

واستخدمت إسرائيل الفسفور الأبيض على نطاق واسع خلال قصفها لقطاع غزة في عام 2009. وكانت هناك إدانة دولية في ذلك الوقت، كما أنها تستخدمه الآن.

ويأتي اتهام هيومن رايتس ووتش ضد جيش الدفاع الإسرائيلي في أعقاب التحقيق المستقل الذي أجرته المنظمة.

وأظهرت "استخدامات متعددة للفسفور الأبيض الذي تطلقه المدفعية" فوق ميناء مدينة غزة و"في موقعين ريفيين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".