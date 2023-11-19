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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص أمام منزله بسبب خلافات مالية بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثالثة بالقليوبية تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص بعد إطلاق أعيرة نارية عليه أمام منزله بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات مالية بينهم، لجلسة الثلاثاء المقبل، لاستدعاء الطبيب الشرعى والاستعداد للمرافعة من قبل دفاع المتهمين.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 8542 لسنة 2022 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 242 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ع س"، 35 سنة، عاطل، و"عزى ص ع"، 32 سنة، عامل، و"محمود ص ع"، 34 سنة، عاطل، و"محمود ع س"، 36 سنة، عاطل، و"صبرى ع م"، 31 سنة، عاطل، جميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية، قتــلوا المجنى عليه "محمد. و. م"، 30 سنة، بائع خضراوات، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتــل المجنى عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "2 بندقية ألية"، وذخائر "10 خزينة ألية"، وتوجهوا للمكان الذى أيقنوا سلفا تواجد المجنى عليه بها "منزله"، وما أن ظفروا به حتى حدثت بينهم مشادة كلامية، قاموا على إثرها بتكبيله واصطحابه إلى مكان تجمعهم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وتواصلوا مع شقيقه لاستلام جثمانه.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها "2 بندقية آلية"، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سابقة الذكر "10 خزينة"، كما أطلقوا أعيرة نارية داخل التجمعات السكنية.
وكانت قد كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية، من إحدى المستشفيات، باستقبالها جثـة شخص مقيم بدائرة المركز بها عيار نارى، وما قرره والد المتوفى، بحضور ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية بالقرب من مسكنه، وتقابلوا مع المتوفى لإنهاء خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه وشقيقه، وشخص آخر "له معلومات جنائية"، فحدثت مشادة قاموا على إثرها باصطحاب المجنى عليه لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأطلقوا تجاهه عياراً نارياً، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، وقاموا بالاتصال بشقيقه وأخبروه بالواقعة، وطلبوا منه الحضور لمدينة الزقازيق لاستلام جثته.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص، جميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية)، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أربعة من المتهمين، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 10 خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

القليوبية التجمعات السكنية إطلاق أعيره نارية الصفة التشريحية الطبيب الشرعى تأجيل محاكمة المتهمين تقرير الصفة التشريحية شمال بنها

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