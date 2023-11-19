خارجية فلسطين: الموقف العربي صادق ومعني بمساعدة شعبنا.. والتحرك على المسارات الدولية مفيد

قال الدكتور ناصر القدوة وزير خارجية فلسطين الأسبق، إن الموقف العربي صادق ومعني بمساعدة فلسطين والتحرك العربي على المسارات الدولية مفيد.

وزير خارجية فلسطين:يدعم المطالب المصرية بضرورة إدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة

وأضاف وزير خارجية فلسطين الأسبق في تصريحات له عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن تواصل الدعم المطلق لإسرائيل وثمة ازدواجية بالمعايير الدولية في التعامل مع العدوان على غزة، مؤكداً أن الموقف المصري كان حاسما في رفض مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة.

وأشار وزير خارجية فلسطين الأسبق إلى، أنه يدعم المطالب المصرية بضرورة إدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة.