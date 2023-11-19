قد يتم علاجها دوائيا.. استشاري أمراض الذكورة يوضح كيفية علاج البروستاتا لدى الشباب

أكد الدكتور صلاح زيدان، استشاري أمراض الذكورة، أن البروستاتا من الأمراض التي تصيب الشباب وكبار السن، مشيرا إلى أن

وظيفة البروستاتا لها دور رئيسي في تغذية الحيوانات المنوية.



وقال صلاح زيدان، خلال لقاء له لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”،أن التهاب أو احتقان البروستاتا يصيب الشباب، ويمكن أن يتم العلاج الدوائي لبعض الحالات.

لا تستغرق سوى ساعة

وتابع استشاري أمراض الذكورة، أن أفضل التقنيات والعلاج الذي يتم هو “تبخير البروستاتا سواء بالبلازما أو الليزر، وهي عملية لا تستغرق سوى ساعة على الأكثر”